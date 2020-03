Coronavirus : attention aux faux tests de dépistage et remèdes miracles qui circulent sur internet

publié le 25/03/2020 à 07:26

Alors que l'épidémie du Covid-19 ne cesse de s'étendre, les services de la répression des fraudes (DGCCRF) mettent en garde contre une recrudescence des arnaques jouant sur les craintes liées au coronavirus : de faux sites de pharmacies vendant des masques, gels hydro-alcooliques, et même de faux tests de dépistages en se piquant le doigt, ont été démantelés.

Ces sites n’ont qu’une vocation, récupérer vos coordonnées bancaires pour vous escroquer. D’autres faux sites imitant les logos d’État et distribuant de faux kits coronavirus ont été également débusqués : il fallait en échange donner son numéro de carte bancaire. D’autres encore proposent de remplir à votre place des attestations de déplacement pour récupérer vos données personnelles. Il s’agit de pratiques commerciales trompeuses qui sont punies par la loi.

Loïc Tanguy, porte-parole de la Répression des fraudes (DGCCRF), s'insurge contre ces pratiques : "Les seuls tests pour vérifier si on a le coronavirus ou pas sont faits par les hôpitaux et non par des kits envoyés par la poste. Quand une entreprise utilise comme argument marketing le coronavirus, il faut être particulièrement vigilant. C'est vraisemblablement une arnaque", assure le porte-parole de la DGCCRF.