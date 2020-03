Coronavirus : de nombreux Français coincés à l'étranger désespèrent de rentrer

publié le 19/03/2020 à 18:01

La course contre la montre est enclenchée. Le monde se confine peu à peu, les frontières ferment et les vols internationaux diminuent progressivement. Pour les Français coincés à l'étranger, hommes d'affaires, touristes, binationaux, etc., l'espoir de rentrer dans leurs foyers s'éteint peu à peu.

La France est l'un des pays les plus touchés d'Europe par l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. En conséquence, beaucoup de pays ont suspendu les vols en direction de l'Hexagone, empêchant des dizaines de milliers de Français de quitter ces pays.

Le gouvernement se bat actuellement pour pouvoir affréter des vols spéciaux pour rapatrier ses ressortissants désireux de rejoindre la France. Avec des résultats : six vols vont par exemple être mis en place par Air France et Air Sénégal lundi pour les Français.

Pour l'heure, le Sénégal est très peu touché par le Covid-19. Mais l'état de préparation des pays africains à une propagation du virus, en particulier les capacités d'accueil d'un nombre massif de patients, préoccupent les experts.

Même son de cloche à Manille, à l'autre bout de la planète : "Personne ne parle de nous mais nous sommes des centaines de Français présents aux Philippines et entièrement bloqués", s'alarme Romain Estivals, déplorant "aucune aide, assistance, ou rapatriement possible" du côté de l'ambassade.

Prendre son mal en patience

La France a promis la mise en place rapide de vols pour permettre à tous ses ressortissants qui le souhaitent de rentrer. Une trentaine de vols vont ainsi être programmés pour aller chercher 4.000 Français retenus en Tunisie.





Il s'agira de vols commerciaux à des tarifs préférentiels et non d'un rapatriement par l’État, précise bien le Quai d'Orsay, alors que certains s'attendaient à une prise en charge sur les derniers publics.



Le ministre français des Affaires étrangères appelle d'ici là les milliers de voyageurs français concernés à prendre leur mal en "patience". 'C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde (..) Il faut donc tranquillement, sereinement, avec sang-froid, attendre son tour si j'ose dire", a déclaré mardi Jean-Yves Le Drian.

Des rapatriements sans discrimination

Sur les groupes d’entraide Whatsapp créés par les Français bloqués au Maroc, les informations circulent avec fébrilité. Il reste beaucoup de monde à l’aéroport d’Agadir et de Marrakech, selon ces échanges.

Au total, 136 vols sont partis depuis vendredi 13 mars pour ramener 20.000 personnes, dont environ les deux tiers sont Français, selon une source diplomatique jointe par l’AFP à Rabat. "On embarque sans discrimination, il y a des Européens, des Américains qui partent par les vols sur la France", selon cette source.



Il reste encore 4.000 ou 5.000 Français à rapatrier. "Des gens continuent de se manifester, certains encore arrivent à l’aéroport sans être au courant de rien, mais on espère que ça va finir par se tasser", poursuit la source citée. Les centres d’appels mis en place dans le pays ont traité plus de 15.000 cas depuis vendredi, avec plus de 150 personnes mobilisés pour répondre.