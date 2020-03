publié le 24/03/2020 à 06:47

Débordé par la crise sanitaire, le personnel soignant de Mulhouse va recevoir l'aide précieuse de l'armée. L’hôpital militaire de campagne, dont l’objectif est de désengorger un hôpital saturé de la ville du Haut-Rhin, est opérationnel ce mardi 24 mars et va accueillir ses premiers patients.

Sur place, trois tentes ont été mises en place et peuvent chacune accueillir 10 malades avec tout le matériel nécessaire, comme le souligne un médecin : "On a une pompe de perfusion, la petite pompe bleue, c'est pour la nutrition et puis à côté, vous avez le moniteur qui permet de vérifier le pouls, la fréquence cardiaque, la tension et l’oxygénation".

Ce lundi 23 mars, les derniers tests ont été réalisés par les équipes du médecin principal, Antoine : "On voulait s'assurer que l'ensemble du système était sécurisé, d'un point de vue alimentation électrique, en eau, chauffage et oxygène. La sécurité incendie est également primordiale puisque qu'on ne peut pas accueillir de patients dans une structure sans être assuré de pouvoir les évacuer".

Politique – Une semaine après l'allocution d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe a annoncé un confinement plus strict. Le Premier ministre a notamment signifié que les marchés ouverts étaient désormais interdits, sauf dérogation, et les sorties limitées à une heure.

Bilan du coronavirus en France – Le milieu hospitalier est touché en plein cœur lors de cette épidémie de coronavirus avec désormais 5 décès de médecins à déplorer. Sur l'ensemble du territoire, le bilan s'élève à 860 morts et 19.856 cas contaminés.

International – Pays le plus touché d'Europe par l'épidémie de coronavirus, l'Italie a enregistré, ce lundi 23 mars, une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et de nouveaux cas positifs. Le bilan dramatique a toutefois passé la barre des 6.000 morts.