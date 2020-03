Jair Bolsonaro et Donald Trump en Floride le 7 mars dernier

publié le 12/03/2020 à 22:18

Mardi 10 mars encore, Jair Bolsonaro estimait que la menace du coronavirus était "surestimée". Pourtant le président brésilien lui-même serait concerné. Selon le journal O Estado de S. Paulo, le chef d'Etat sud-américain est en effet surveillé et testé pour le Covid-19.

La raison de cette inquiétude : un proche collaborateur de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, a été testé positif au coronavirus, après avoir manifesté des symptômes de grippe. Or, ce chef du service de presse de la présidence faisait partie de la délégation, aujourd'hui sous étroite surveillance, qui a accompagné le président brésilien lors de sa visite chez Donald Trump, à Mar-a-Lago, en Floride le 7 mars dernier.

Son épouse, Sophie Wajngarten, a confirmé ce jeudi dans un message sur un groupe WhatsApp adressé aux parents de l'école où étudient leurs filles que Fabio Wajngarten avait été contaminé. "Mon mari est rentré hier d'un voyage aux Etats-Unis et a fait le test du covid, qui s'est révélé positif", a-t-elle écrit sur le groupe, selon le quotidien Folha de S. Paulo.

La présidence, qui a confirmé ces informations de presse sur la contamination de Fabio Wajngarten, a ajouté avoir "communiqué cette information" aux autorités américaines et a également précisé que "toutes les mesures préventives (avaient) été prises pour préserver la santé du président" brésilien.

"Make Brazil great again"

Des photos du dîner ont été postées par Fábio Wajngarten sur Instagram. On le voit notamment se tenant à la gauche du président Trump et du vice-président Pence arborant des casquettes "Make Brazil great again". Jair Bolsonaro, élu en 2018, a ouvertement façonné sa campagne électorale sur celle de Donald Trump, au point d'être parfois surnommé le "Trump des tropiques".

En marge de cette rencontre, le président brésilien avait cherché à minimiser la menace que constitue le nouveau coronavirus et à relativiser la journée noire que les Bourses du monde entier ont connu lundi. "Je crois que le pouvoir destructeur de ce virus est surestimé", a-t-il assuré.