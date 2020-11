publié le 30/11/2020 à 07:31

Dans un décor de carte postale, au sommet d'une colline, toute la population de Cineto Romano, village italien de 700 habitants, est dépisté. La mairie y a décidé de tester tout le monde, tout le temps et tout cela gratuitement.

Anna, directrice du laboratoire et signataire d'une convention avec la mairie de Cineto Romano explique le principe. "Nous avons installé drive-in pour les tests rapides. Le laboratoire les analyse et les résultats sont communiqués dans les trois heures. Le maire avertit le médecin, et le médecin informe le patient."

L'équipe municipale et des bénévoles sont aux petits soins avec les positifs, et les cas contact, isolés à domicile raconte le maire, Massimiliano Liani : "Nous nous occupons des courses, des services médicaux et nous garantissons un soutien psychologique. Les gens restent chez eux parce qu'ils sont accompagnés. C'est plus efficace que les sanctions."

Cinq membres de la familles de Manuela, 34 ans, commerçante, ont été contaminés et isolés pendant 15 jours. "On nous a beaucoup aidés, on respecte les mesures parce qu'on ne veut pas contaminer d'autres personnes".

Ce village solidaire est aujourd'hui un modèle de prévention pour 32 bourgades de la région de Rome.

À écouter également dans ce journal

Justice - Il aurait fait plus de 300 victimes. Premier procès ce lundi 30 novembre pour Joël Le Scouarnec devant les assises de Charente-Maritime. L'ancien chirurgien, qui aura cette semaine 70 ans, aurait abusé de patients mineurs pendant une trentaine d'années. Une affaire tentaculaire dont la géographie des faits suit le parcours professionnel du médecin.



Producteur tabassé à Paris - Les quatre policiers impliqués dans le tabassage du producteur Michel Zecler à Paris ont été mis en examen cette nuit. Deux d'entre eux ont été écroués, les deux autres placés sous contrôle judiciaire. C'est moins que ce que réclamait le procureur de la République de Paris qui demandait le placement en détention pour trois de ces agents.

Vaccins - La Haute autorité de Santé dévoile ce lundi 30 novembre son plan d'attaque. Les personnels soignants et les plus fragiles devraient être les premiers visés par cette campagne qui se déroulera sur l'ensemble de l'année 2021.