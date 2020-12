Le Scouarnec : le procès de l'ex-chirurgien accusé de viols commence ce lundi

publié le 30/11/2020 à 06:32

La première vague de la crise de la Covid-19 au printemps avait coupé net son procès. Joël Le Scouarnec, accusé d'être un violeur et agresseur sexuel en série, aurait violé et agressé deux de ses nièces, une ancienne patiente et une fillette âgée de 6 ans qui était une de ses voisines. Son procès doit s'ouvrir de nouveau ce lundi 30 novembre devant la cour d'assises de Saintes (Charente-Maritime).

En mars dernier, plusieurs parties civiles et la défense avaient obtenu que le procès se tienne à huis-clos, avant qu'il ne prenne fin en raison de la situation sanitaire. Le médecin avait reconnu, après son interpellation le 2 mai 2017, des attouchements, mais nié toute pénétration. Il avait été mis en examen et écroué deux jours plus tard.

Il a été dénoncée par l'une de ses petites victimes. Lors de perquisitions, les enquêteurs ont trouvé des poupées, dont l'une avait des chaînes aux poignets, des dessins d'enfants nus, des photos pédopornographiques... Ainsi que des carnets, dans lesquels notaient ce qu'ils faisaient subir à ses victimes.

Une autre procédure en cours

Le 15 octobre dernier, l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec a été par ailleurs mis en examen pour 312 faits de viols et agressions sexuelles, sur autant de victimes, mineurs et majeurs, hommes et femmes. Ces viols et agressions sexuelles reprochés à Joël Le Scouarnec auraient été commis entre 1986 et 2014.



349 victimes potentielles s'étaient signalées, mais seules 312 ont été retenus, car les faits étaient prescrits pour 26 victimes, et impossible à caractériser pour 5 autres personnes. Les victimes retenues sont 164 hommes et 148 femmes. 298 ont moins de 20 ans, dont 265 moins de 15 ans.