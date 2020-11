publié le 29/11/2020 à 15:47

Après les tests écouvillons, par laboratoires mais aussi depuis peu en pharmacie, c'est désormais un autre moyen qui est mis à la disposition des personnes présentant des symptômes de Covid-19. Cette fois il faut uniquement donner un petit peu de salive. C'est très simple et surtout très rapide, comme l'explique Franck Molina, qui a mis au point ce nouveau test.

"Il suffit de saliver dans un tube ou de se mettre une petite pipette sous la langue qui est jetable et on prélève quelques gouttes de salive qui sont mises dans un tube qui est chauffé à 65 C° 30 minutes. Là, une coloration jaune ou orange va apparaître. On a les résultats en 40 minutes, on peut mettre un nombre très important de points de test".

"Pour les enfants c'est très pratique, sur les personnes âgées ça marche et il est déjà utilisé dans les EHPAD en France et à l'étranger, et on peut même pénétrer le monde de l'événementiel, de l'entreprise ou peut être même demain dans les restaurants, affirme Franck Molina, directeur de recherche du CNRS. Il va aider à relancer des activités avec de la sécurité. Ce qui n'était pas possible aujourd'hui".