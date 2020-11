Coronavirus : le vaccin sera-t-il différent selon l'âge ?

publié le 27/11/2020 à 18:15

Une dose pour les jeunes, une autre pour les personnes âgées ? Après les incertitudes provoquées par les nouveaux résultats d'efficacité du vaccin produit par le laboratoire britannique AstraZeneca et le l'université d'Oxford, c'est l'hypothèse qui se retrouve sur la table.

Ce produit avait été annoncé comme efficace à 90% après un essai intermédiaire, un taux proche de celui des vaccins concurrents de Moderna et Pfizer. La nouvelle était d'autant plus réjouissante que le vaccin d'AstraZeneca est facile à conserver et peu coûteux à produire.

Problème : les personnes qui ont participé à cet essai clinique étaient toutes âgées de moins de 55 ans, rendant la lecture des résultats biaisée. AstraZeneca a depuis annoncé que de nouveaux tests seraient effectués.

Interrogée par The Guardian, Helen Fletcher, professeure d'immunologie, précise que les résultats actuels pourraient pousser les dirigeants publics à utiliser différents vaccins pour les différentes parties de la population : "ce n'est pas inhabituel. Pour la grippe, au Royaume-Uni, nous donnons trois vaccins différents aux jeunes, aux adultes et aux aînés, car nous savons quel vaccin fonctionne le mieux pour quelle population".