Coronavirus : quels sont les objectifs fixés avant de déconfiner ?

Confinement : tout ce qui va changer ou non d'ici la fin de l'année expliqué par la brigade RTL

publié le 28/11/2020 à 06:31

Emmanuel Macron a présenté ce mardi 24 novembre un calendrier qui doit permettre, si les tendances sanitaires actuelles se confirment dans le temps, de reprendre progressivement une vie quasiment normale. Le passage de chaque étape est conditionné à une poursuite du recul du coronavirus.

Le Président a cité 2 objectifs. Le premier : 5.000 nouveaux cas par jour maximum. On n’y est pas encore, mais on y sera peut-être plus vite qu'espéré si le R0 continue de descendre. Il est à 0,65. Certains scénarios prévoyaient 5.000 nouveaux cas par jour en janvier seulement, mais ce sera peut-être le cas avant.

Second critère : atteindre 2.500/3.000 malades en réanimation. On est actuellement à 4.300. La baisse est réelle, - 11 % en une semaine. Mais le niveau est encore élevé : les 3.000 pourraient être dans 3 semaines si la tendance reste la même. Les objectifs sont réalistes pour le début du mois de janvier si les rassemblements privés sans masque sont limités au strict maximum.