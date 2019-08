publié le 21/08/2019 à 06:42

L'affaire Epstein connaît de nouveaux développements jusqu'en France. Le multimillionnaire américain s'est suicidé en prison dans la nuit du 7 au 8 août. Il était accusé d'agressions sexuelles et de viols sur des jeunes filles, souvent mineures. C'est un véritable réseau mondial de pédophilie qu'il aurait mis en place entre New York, la Floride et les Îles Vierges. Et ce réseau n'a pas épargné la France.

Dans des documents judiciaires, cités par le New York Post, Virginia Giuffre affirme avoir rencontré dans une des résidences du financier trois jeunes françaises, "offertes" comme cadeau d'anniversaire. Âgées d'à peine 12 ans, elles auraient été forcées à lui faire des massages et des fellations. Selon la même accusatrice, Jeffrey Epstein se serait vanté à plusieurs reprises du très jeune âge de ses nouvelles recrues et de la facilité avec laquelle elles avaient pu être achetées à leurs parents.

C'est son ami français, Jean-Luc B., agent de mannequin, cité plusieurs fois dans cette affaire, qui aurait emmené les trois jeunes filles de France par avion. Selon l'accusatrice, Jeffrey Esptein lui aurait lui-même confié que ce Jean-Luc B. aurait payé leurs parents issus d'un milieu défavorisé, en leur promettant de faire de leurs filles des top models. Les trois mineures auraient été ramenées dès le lendemain. Jean-Luc B., accusé d'être un rabatteur, a démenti toute implication. Il est soupçonné d'avoir fourni près d'un millier de jeunes filles à Jeffrey Epstein.

À écouter également dans ce journal

Migrants - La justice italienne a ordonné le débarquement sur l'île de Lampedusa en Sicile des migrants recueillis par le navire humanitaire espagnol Open Arms, provisoirement mis sous séquestre. Ils ont débarqué. La France s'est engagée à accueillir 40 migrants.

Italie - Le Premier ministre Giuseppe Conte a démissionné hier, traitant au passage d'irresponsable son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Le Président italien pourrait constituer une nouvelle majorité mais Matteo Salvini, lui, fait campagne pour de nouvelles élections à l'automne.

G7 à Biarritz - Le contre-sommet organisé par les altermondialistes débute officiellement aujourd'hui. Plus de 13.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis la plus grande fermeté face à d'éventuelles violences. Hier, 5 personnes suspectées de vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre ont été arrêtées.