L'affaire Epstein a-t-elle des ramifications en France ? La question se pose et prend de plus en plus d'épaisseur. Des soupçons se portent sur Jean-Luc B. un agent de mannequin parisien. Il aurait joué pour le milliardaire le rôle de rabatteur.

Jean-Luc B. est connu pour avoir réussi à ses débuts, dans les années 1970. Il a notamment repéré Sharon Stone. Mais il a aussi une réputation sulfureuse. Il aime le luxe et la fête, et héberge des jeunes femmes dans son appartement, près de l'Arc de Triomphe à Paris. Déjà en 1988, des mannequins l'ont accusé de viol.

Son activité et lui déménagent à New York et Miami, aux États-Unis. Il y rencontre Jeffrey Epstein. Selon son ancienne comptable, en échange d'argent, il a livré de jeunes adolescentes, parfois mineures, au milliardaire soupçonné d'agressions sexuelles.

Dans une plainte déposée en 2015, révélée alors par les médias américains, Virginia Roberts Giuffre accuse le Français d’être un "des principaux pourvoyeurs de filles" du financier américain. "Epstein m'a dit qu'il avait eu des relations sexuelles avec plus d'un millier de filles apportées par le Français", détaille-t-elle dans sa plainte.

L'agent de mannequin a finalement dû rentrer en France, rattrapé par l'affaire. Il se défend par voie de communiqué en 2015. Depuis, le septuagénaire se fait très discret. Seul son avocat a tenu à préciser que son client n'était visé, à ce jour, par aucune poursuite.