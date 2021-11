Les infos de 18h - Nouveau variant : le calvaire des Français bloqués en Afrique du Sud

Pour éviter la propagation du nouveau variant Omicron, les 27 pays de l'Union européenne ont suspendus les vols en provenance d'Afrique Australe, où ce nouveau variant plus contagieux a été identifié. Des touristes et professionnels actuellement se retrouvent bloqués sur place.

C'est le cas de Patricia est bloquée à Johannesburg. Avec 300 autres passagers, elle devait atterrir a Roissy ce matin. Mais tous les vols arrivant après minuit à Paris ont été annulés et au dernier moment, ils n'ont pas pu embarquer. "Ce qui est un peu embêtant c'est de ne pas savoir ce qu'il va se passer. Sachant que nous, on est quasiment monté dans l'avion, on a vu personne, juste une annonce d'Air France qui nous a dit que la France bloquait les départs des avions et qu'on devait récupérer nos bagages", raconte-t-elle.

L'avion est rentré à vide en France. "Il aurait pu nous rapatrier et nous laisser à l'aéroport ou dans un hôtel, au lieu de nous laisser là, au risque qu'on attrape tous le Covid car on va y rester 4-5 jours de plus. Alors que franchement, en Afrique, les protections sanitaires sont vraiment là. Les gens sont masqués, on nous donne du produit systématiquement, on désinfecte les chaussures, la température est prise 4 à 5 fois par jour. Je comprends même pas qu'on n'ait pas pu aller dans cet avion rentré vide", s'indigne Patricia.

Le nouveau variant Omicron, plus contagieux et possiblement résistant au vaccin arrive en Europe. Après un cas recensé en Belgique, un cas suspect a été identifié en Allemagne, puis aux Pays-Bas, où 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs à leur arrivée à Amsterdam. Les autorités néerlandaises analysent en ce moment même leurs résultats à la recherche du nouveau variant. L'Afrique du sud s'estime punie pour avoir été transparente.

Féminicide - Un nouveau féminicide qui met en lumière la vulnérabilité des femmes menacées, face à la détermination et à la vengeance. À Épinay-sur-Seine, une mère de famille a été poignardée par son ex-conjoint condamné cet été pour des violences conjugales. Il venait juste de sortir de prison.

Marseille - Eric Zemmour quitte la cité phocéenne sur un doigt d'honneur. La photo du polémiste, largement relayée dans les médias, fait déjà parler. Un passage très compliqué pour le polémiste toujours pas candidat à l'élection présidentielle.

Outre-mer - En Guadeloupe, comme en Martinique, des policiers ont de nouveau été les cibles de tirs à balles réelles cette nuit. Il n'y a pas eu de blessés. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu propose d'ouvrir le débat sur davantage d'autonomie pour la Guadeloupe.

