Coronavirus : a-t-on raison de craindre le nouveau variant ?

Alors qu'un cas du nouveau variant Omicron a été détecté ce vendredi en Belgique et que de nombreux pays ont suspendu leurs vols en provenance d'Afrique australe, là où a été détecté le variant, l'inquiétude se fait de plus en plus grande sur ce variant qui est potentiellement plus contagieux que les précédents et aux mutations multiples.

En effet, une trentaine de mutations au total ont été repérées par les scientifiques, c'est un record. Ces mutations pourraient ainsi le rendre beaucoup plus contagieux mais il est arrivé par le passé que des variants émergent et disparaissent aussi vite.

La grande interrogation reste l'efficacité du vaccin sur cette souche du virus. S'il est encore trop tôt pour donner une réponse exacte, les virologue consultés par RTL assurent qu'ils ne sont pas inquiets "pour les protections conférées sur les formes sévères de la maladie", explique-t-on, précisant qu'il y a "une incertitude concernant la transmissibilité".

Ce vendredi soir, l'Agence européenne du médicament estime qu'il est prématuré de prévoir une adaptation du vaccin sur ce nouveau variant. Des études réalisées par Pfizer-BioNTech pour savoir si ce variant peut échapper à la protection vaccinale sont attendues d'ici quinze jours.