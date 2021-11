Coronavirus aux Pays-Bas : 61 voyageurs arrivants d'Afrique du Sud testés positifs à l'arrivée

Est-ce un indicateur nouveau de la contagiosité du variant Omicron ? 61 passagers arrivant d'Afrique du Sud, où ce variant de la Covid-19 se répand, ont été testés positifs au coronavirus à leur arrivée à Amsterdam vendredi 26 novembre. Des analyses sont en cours pour savoir si ces infections sont ou non liées au variant.

Les Pays-Bas avaient décidé, ce vendredi, d'interdire les vols en provenance du Botswana, Swaziland, Lesotho, Namibie, Zimbabwe, et d'Afrique du Sud. Des pays où la diffusion du variant Omicron de la Covid-19, potentiellement très contagieux, est importante. Les voyageurs déjà partis au moment de la décision ont tous été testés à leur arrivée et devront s'isoler.



Un premier cas du variant Omicron a déjà été détecté en Europe, plus précisément en Belgique, chez une personne non-vaccinée et qui avait voyagé, ont précisé les autorités du pays.

