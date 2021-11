Les infos de 12h30 - Seine-Saint-Denis : une femme mortellement poignardée par son compagnon

Une femme de 44 ans a été tuée à coups de couteau par son ex-compagnon près de son immeuble ce vendredi soir à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Un peu avant 20h, le commissariat d'Épinay reçoit un appel, un témoin a étendu des cris de femmes et vu un homme prendre la fuite avec un couteau à la main.

Arrivés sur place, les policiers découvrent la victime sur le parvis de son immeuble, essayent de la réanimer mais sans succès. Ils trouvent quelques minutes plus tard l'arme blanche cachée dans un buisson. Entre temps, le mis en cause, qui n'est autre que son ex-conjoint se rend de lui-même au commissariat une heure après les faits.

Ce qui frappe, c'est que cet homme avait déjà été condamné à un an de prison dont six mois fermes, le 25 juillet. Parallèlement, sa femme reçoit un "téléphone grave danger" pour contacter directement les forces de l'ordre si besoin, ce qui arrive le 5 octobre lorsqu'elle aperçoit en bas de chez elle son ex-conjoint sorti de prison 4 jours plus tôt. L'homme de 51 ans est à nouveau incarcéré le 8 octobre, puis placé en détention pour 2 mois.

Il sort alors le 17 novembre soit 9 jours avant le drame. Vendredi son ex-compagne n'avait pas son "téléphone grave danger" sur elle, laissé à son domicile.

À écouter également dans ce journal

Guadeloupe - Le gouvernement est "prêt" à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, département touché par une crise née du refus à l'obligation vaccinale, a annoncé vendredi le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Vaccination - Alors que l'inquiétude monte concernant un nouveau variant très contagieux de Covid-19, la campagne du rappel vaccinal bat son plein comme à Valence, où plus de 500 rendez-vous ont été pris ce samedi.

Broadway - Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine et parolier de "West Side Story", est décédé à l'âge de 91 ans. Né le 22 mars 1930 à New York, il était considéré comme l'un des plus grands compositeurs de comédie musicale.