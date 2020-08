publié le 25/08/2020 à 18:26

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a pris le taureau par les cornes pour freiner l’épidémie de Covid-19 alors que les nouveaux cas ne cessent d’augmenter. À l’issue du Conseil des ministres, il a annoncé la réquisition de 2.000 militaires pour réaliser le traçage des cas. C’est actuellement l’une des failles du système de prévention :

"On ne peut pas se permettre que la pandémie reprenne le contrôle de nos vies comme elle l’a fait malheureusement au printemps. On doit prendre le contrôle pour rompre la courbe des contagions qui est en train de remonter de façon menaçante, on doit le faire le plus tôt possible, tous ensemble, unis car c’est la seule façon de lutter."

Pour cela, le gouvernement a délégué à chacune des 17 régions le pouvoir de déclarer l’état d’urgence si l’épidémie fait rage. Autrement dit, une région peut décider à sa guise de limiter la circulation des habitants, voire de confiner la population si le niveau d’alerte est trop élevé, comme cela pourrait être le cas en Catalogne.

