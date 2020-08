Coronavirus en Espagne: Madrid recommande à sa population de se confiner

publié le 22/08/2020 à 02:41

En 24 heures, le nombre total de cas diagnostiqués de coronavirus en Espagne s'est accru de plus de 8.000. Pour pallier cette recrudescence de cas, les autorités régionales de Madrid ont recommandé vendredi à la population de se confiner dans les zones les plus affectées.



Selon le décompte quotidien du ministère de la Santé, l'Espagne comptait vendredi 386.054 cas, soit environ 8.100 de plus que de la veille. La région de Madrid est l'une des plus touchées par la pandémie. Jeudi, 1.199 cas y ont été détectés, selon le ministère. Il y a actuellement 26 foyers actifs dans la région.

Dans ce contexte, le vice-conseiller à la santé publique du gouvernement régional de Madrid, Antonio Zapatero, a déclaré à la presse qu'il était recommandé de "tenter de rester chez soi dans les zones où il y a le plus de cas", évoquant certains quartiers du Sud de Madrid et des villes de sa banlieue comme Leganes, Fuenlabrada ou Mostoles.

"Éviter les déplacements inutiles"

"Il faut essayer d'éviter les déplacements inutiles", a-t-il dit, ajoutant que les "réunions non-nécessaires" devraient également être évitées et qu'il fallait éviter d'être à plus de dix dans une maison. "Le virus se déplace parce que nous le déplaçons", a-t-il ajouté, soulignant que même si la situation actuelle à Madrid est préoccupante, "elle ne justifie pas, je pense, de prendre des mesures de confinement par zones".