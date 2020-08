publié le 25/08/2020 à 18:14

Symbole de la rentrée du gouvernement, Emmanuel Macron a présidé, ce mardi 25 août, un Conseil de défense. Un rendez-vous charnière dans la gestion de la crise du coronavirus à une semaine de la rentrée scolaire. À tel point que la présentation du plan de relance économique a été reportée, afin d'avoir lieu après le conseil de défense.

L'exécutif y a évoqué l'évolution de l'épidémie de coronavirus et la mise en place des protocoles sanitaires dans les entreprises et les écoles. Mais aucune annonce n'a été faite à l'issue de la réunion.

Ce Conseil de défense précède le Conseil des ministres qui se tiendra le lendemain mercredi 26 août. Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil de défense s'est réuni à plusieurs reprises afin d'acter le cœur de la stratégie de lutte contre le coronavirus à savoir le passage en rouge et en vert des départements français ou encore le plan de déconfinement proposé par... Jean Castex.

Un lieu de pouvoir et de décisions

Derrière un nom mystérieux, le Conseil de défense cultive le secret au sommet de l'État. Mais à quoi sert-il ? "C'est le lieu majeur de préparation des décisions du président de la République sur les enjeux essentiels de la sécurité du pays", résumait dans Le Figaro Jean-Yves Le Drian. Un lieu situé 70 mètres sous terre, "dans le bunker de l'Élysée", précise le journal. La liste des participants du Conseil de défense dépend de l'ordre du jour. Les sujets qui y sont abordés peuvent aller de la situation internationale, au terrorisme et à la crise sanitaire.

Pour cette rentrée, ce conseil est "une réunion au sommet, explique Benjamin Sportouch chef du service politique de RTL. Presque un Conseil des ministres, tant ils sont nombreux autour d'Emmanuel Macron. Une dizaine de ministres en 'présentiel' dont le Premier ministre et une autre moitié en visio-conférence".

"Secret-défense"

Quels sont les sujets évoqués ? "C’est très opérationnel. Le président oriente et tranche", confiait Nicole Belloubet alors ministre de la Justice, au Figaro. "Il y a été notamment question de la gratuité du port du masque à l'école. Elle est réclamée dans l'opposition mais aussi dans la majorité. Autre sujet très concret qui doit être abordé aujourd'hui : l'accès aux tests pour résoudre ce problème des files d'attentes sans fin devant les laboratoires qui font très mauvais effet dans l'opinion. Reste aussi la jauge des rassemblements publics qui pourrait être revue à la baisse", indique Benjamin Sportouch.

Qui dit Conseil de défense, dit classé secret-défense. "Chaque invité doit arriver muni d’un bloc-notes marqué du sceau 'secret-défense', inscrit en lettres capitales rouges en tête et en pied de chaque page. Aucune trace écrite ne doit ensuite rester sans surveillance. Les éléments inutiles doivent être détruits via un procédé ad hoc. Et le reste doit être conservé dans un coffre-fort", explique Le Figaro.