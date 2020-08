Estelle Mouzin : comment les enquêteurs sont passés à côté de Michel Fourniret

publié le 24/08/2020 à 21:18

Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine et Marne, en rentrant de l'école. Ce soir-là, elle quitte son amie pour rejoindre son domicile mais ne sera plus jamais vue. Une disparition non élucidée depuis 17 ans.

Les enquêteurs soupçonnent rapidement Michel Fourniret, tout juste arrêté pour avoir tenté d'enlever une fillette de 13 ans, en Belgique. Mais la piste est rapidement abandonnée : il vit trop loin, le trajet était compliqué à cause du mauvais temps... Puis, il a un alibi. Il assure avoir téléphoné à son fils pour son anniversaire, de chez lui dans les Ardennes au moment de l’enlèvement.

L'affaire qui hante la chronique criminelle voit pourtant son voile se déchirer depuis le 21 août 2020. Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, a avoué, face à la juge d'instruction, que son ex-mari avait séquestrée, violée et tuée Estelle Mouzin, dans une maison de Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes. Egalement, un prélèvement ADN effectué à l'époque sur un matelas de cette maison appartient à l'enfant. Michel Fourniret sera entendu, à son tour, par la juge d'instruction le mardi 25 et mercredi 26 août.

Maître Didier Seban du barreau de Paris, avocat d'Eric Mouzin, père d'Estelle.

Michèle Fines, journaliste, réalisatrice du documentaire "Fourniret, la fin du mystère Estelle Mouzin ?" diffusé sur W9.

