publié le 17/07/2020 à 08:26

Ne pas attendre le 1er août. Le gouvernement a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos à partir de la "semaine prochaine. Et non pas dans deux semaines, comme l'avait initialement annoncé Emmanuel Macron. "J'encourage et j'invite l'ensemble des Français à sans délai, sans attendre la parution d'un décret et sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos quels qu'ils soient, et quand ils sont regroupés encore davantage," a insisté le ministre de la Santé Olivier Véran.

Faut-il rendre le masque obligatoire en entreprise ? "La santé d'abord, répond Philippe Martinez (...) Le masque, c'est important. Dès que les distances ne peuvent pas être respectées, il faut une protection. Dans les locaux de la CGT, le masque est obligatoire".

Invité à l'antenne de RTL ce vendredi 17 juillet, le secrétaire général de la CGT "pense que le gouvernement a fluctué ses positions sur le masque en fonction des stocks disponibles. Il faut prendre en compte les réalités du travail pour protéger les salariés".

Pour le syndicaliste, le masque "doit être gratuit" en entreprise. "Toutes les questions de santé publiques doivent être accessibles à tout le monde. La protection ne peut pas être une affaire de porte-monnaie. Il faut que le gouvernement donne les moyens aux petites entreprises de protéger les salariés", explique-t-il.

Évoquant la Sécurité sociale, Philippe Martinez rappelle son principe : "Tout le monde y a droit quels que soit ses moyens". "Donc ceux qui ont le plus de moyens, les grandes entreprises, doivent être un peu plus taxés pour permettre aux petites de pouvoir aider leur salariés".