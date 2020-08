Rentrée scolaire : qui pourra obtenir un masque gratuit ?

publié le 25/08/2020 à 12:08

À la rentrée, tous masqués. Tous les enfants âgés de plus de 11 ans devront faire leur rentrée scolaire avec un masque le 1er septembre. Ce sera "une fourniture comme une autre", a expliqué le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, jeudi 20 août. Ce sera donc aux familles de les acheter.

Mais il existe aussi des possibilités pour obtenir un masque gratuit. L'État prévoit notamment d'en fournir aux familles les plus modestes. "Si des familles sont en grande difficulté, nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin", a déclaré Jean-Michel Blanquer, vendredi 21 août. Le gouvernement rappelle également avoir augmenté l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros, notamment dans le but de faire face à ce type de dépenses.

Certains départements et certaines régions prévoient aussi d'en distribuer. Du côté des régions, on vise les lycéens. En Île-de-France, Valérie Pécresse a annoncé fin juillet que deux masques en tissu lavables seraient distribués aux 500.000 lycéens de la région.

Ne pas faire "subir la charge financière" aux familles

Même chose en Occitanie, où le présidente de région Carole Delga a estimé le 21 août que les familles n'avaient pas à "subir la charge financière" de l'achat de masques. Dans les Hauts-de-France, le président de la région Xavier Bertrand a annoncé lundi 24 août la distribution d'un masque par élève au lycée.

En plus des masques distribués lors de l’opération #UnMasquePourChacun, la Région @hautsdefrance fournira à tous les lycéens et apprentis des établissements publics et privés un masque en tissu réutilisable afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires😷 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 24, 2020

Certains départements veulent aussi fournir des masques gratuits aux collégiens. Dans l'Essonne, ce sera "cinq masques lavables et réutilisables en tissus" par élève. Dans les Deux-Sèvres, deux masques par mois, et dans les Landes, deux masques aussi, mais sans renouveler le don tous les mois.

La Seine-Saint-Denis en distribuera aussi ainsi que le Calvados, mais il seront dans le cas du département normand réservé aux élèves de sixième.