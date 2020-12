publié le 21/12/2020 à 13:30

Le Royaume-Uni se retrouve isolé du reste du monde. La chaîne d'approvisionnement est totalement rompue car, même si seules les liaisons de la Grande Bretagne en direction du continent sont suspendues jusqu'à au moins demain soir, minuit, peu de transporteurs routiers vont se risquer à traverser la Manche pour se retrouver coincés là-bas.

Le port de Douvres est fermé et ne laisse plus embarquer les camions vers le continent. On sait que les ministres des Transports français et britanniques se sont parlés à propos du trafic transmanche. Et on attend un plan ou des décisions du Premier ministre britannique, Boris Johnson. Ce dernier présidait ce matin une réunion de crise pour éviter les pénuries alimentaires, car le pays importe beaucoup de produits frais.

En attendant, la liste des pays qui ne veulent plus de Britanniques sur leur territoire s'allonge au fil des heures. Encore ce matin, on apprenait que Hong Kong, mais aussi le Danemark et la Norvège suspendent à leur tour les vols qui proviennent de Grande Bretagne. C'était déjà le cas d'une dizaine de pays de l'Union Européenne, dont la France, mais aussi du Canada, de l'Argentine, le Koweit ou encore l'Iran. Même la République d'Irlande a fermé sa frontière avec la Grande Bretagne.

L'Europe décidera pour la suite

C'est une mesure prise pour 48 heures, mais c'est l'Europe qui va décider pour la suite. Les ambassadeurs de l'Union Européenne se sont également réunis en urgence aujourd'hui, à la demande notamment de l'Espagne qui réclame une réaction coordonnée des 27.

Sans surprise, c'est l'ensemble de l'Union Européenne qui devrait couper le lien avec la Grande Bretagne, le temps de clarifier les informations sur la maladie, de trouver des solutions. Les tests PCR devraient notamment être généralisés pour ceux qui veulent sortir de Grande Bretagne.

À écouter également dans ce journal

Miss France - Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale" ce lundi 21 décembre, contre les propos antisémites diffusés sur Twitter à l'encontre d'April Benayoum, représentante de la Provence à Miss France.



Marseille - Benoit Payan a été élu maire de Marseille au premier tour ce lundi 21 décembre en remplacement de Michèle Rubirola, qui devient sa première adjointe. Le nouveau maire a obtenu 53 voix lors du vote au conseil municipal, soit la majorité absolue requise. L'opposition de droite n'a en revanche pas pris part au vote.



Drogue - Le ministère de l'Intérieur crée une cartographie des dealers, une carte de France inédite, publiée dans Le Parisien. Elle recense près de 4.000 points de deal de drogues. La Guadeloupe est en tête devant la Seine-Saint-Denis et le Vaucluse. Et le ministre veut s'attaquer à chacun d'entre eux.