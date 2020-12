Nouvelle souche de Covid-19 : un premier cas détecté en Italie

et AFP

publié le 20/12/2020 à 23:45

La nouvelle souche de coronavirus a été identifiée pour la première fois en Italie, a annoncé le ministère de la Santé, dimanche 20 décembre dans la soirée. Cette mutation détectée au Royaume-Uni inquiète les autorités sanitaires européennes. De fait, elle serait plus contagieuse et se transmettrait plus facilement, a rapporté le gouvernement anglais samedi 19 décembre. En conséquence, les vols en provenance de l’île britannique ont été suspendus.

Quelques heures après l'annonce des coupures aériennes, un premier patient contaminé a été rapporté à l'hôpital militaire Celio de Rome : il venait de rentrer d'Angleterre par avion. Le malade a été placé en isolement, tout comme ses proches.

Les équipes médicales ont confirmé avoir repéré "le génome du virus SARS-CoV-2 provenant d'un sujet qui a été testé positif à la variante (du virus de la Covid-19, ndlr) rencontrée ces dernières semaines en Grande Bretagne", explique un communiqué ministériel.

Une variante "préoccupante"

L'alerte anglaise avait d'ores-et-déjà suscité l'inquiétude dans les hautes sphères italiennes alors que le Royaume-Uni, où un reconfinement partiel a été décrété, est frappé par une épidémie "hors de contrôle" de la nouvelle souche. Une mutation du virus qui pourrait être jusqu'à 70% plus contagieuse que les autres souches observées jusqu'ici.

"La variante de Covid récemment découverte à Londres est préoccupante et devra être approfondie par nos scientifiques. En attendant, nous choisissons la voie de la plus grande prudence", a conclu le ministre de la Santé Roberto Speranza, qui a précisé que l'interruption des liaisons sera en vigueur jusqu'au 6 janvier.

Une nouvelle ordonnance bloque désormais “les vols au départ de la Grande Bretagne et interdit l'entrée en Italie aux personnes y ayant séjourné au cours des 14 derniers jours". "Toute personne se trouvant déjà en Italie en provenance de ce territoire est tenue d'effectuer un test, antigénique ou moléculaire", a ajouté le ministre.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé ses membres en Europe à "renforcer leurs contrôles". D'autres pays - la France, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique - ont interrompu les vols et trains en provenance de l’île britannique.