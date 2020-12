Les infos de 8h - Coronavirus au Royaume-Uni : la nouvelle souche, "jusqu'à 70% plus contagieuse"

publié le 20/12/2020 à 08:54

À cinq jours de Noël, c'est la douche froide. Les habitants de Londres et du sud-est du Royaume-Uni sont priés de défaire leurs valises : ils resteront chez eux pour les fêtes. Des aujourd'hui c'est reconfinement dans ces secteurs car les contaminations repartent à la hausse et de façon inquiétante. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre Boris Johnson , sachant que ces contaminations seraient beaucoup plus rapides à cause d'une nouvelle souche du virus.

Cette dernière serait apparue à Londres, dans la région du Kent dans le sud de l'Angleterre, à la mi-septembre. Aucune raison particulière n'explique pour l'heure cette transformation. Tout virus mute régulièrement, mais cette variante est plus coriace a dit le Premier ministre britannique : "Le taux de reproduction de cette nouvelle souche pourrait être supérieur de 0,4 point, même si les chiffres restent encore incertains, et jusqu'à 70% plus contagieuse".

Dans la capitale, cette nouvelle souche fait déjà plus de dégâts que l'originelle. Selon le conseiller scientifique du gouvernement Chris Whitty, cette variante présente 23 différences par rapport au virus de base, mais elle ne changerait pas nature de la maladie : "Rien n'indique qu'elle provoque des symptômes plus sévères ou qu'elle débouche sur plus d'hospitalisations. Tous les scientifiques s'accordent pour dire que le vaccin devrait être tout aussi efficace".

D'autres spécialistes précisent que, parfois, lorsqu'un virus se propage plus vite, il perd de sa virulence et s'affaiblit. Les laboratoires continuent à observer et étudier le comportement de cette nouvelle souche.

