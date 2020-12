publié le 21/12/2020 à 05:51

La France a suspendu ses liaisons avec le Royaume-Uni pendant 48 heures en raison d'une mutation du Covid-19 outre Manche. La décision a été prise en Conseil de défense en toute fin de journée. De nombreux Français ont été contraints de prendre un train à la toute dernière minute.

A la gare du Nord soufflait un vent de panique hier soir. “On ne sait pas ou on va et ça m’inquiète un peu“, dit Steven, un étudiant a Oxford qui a du rentrer dans la précipitation et annuler ses billets.

Yann lui avait prévu de passer les fêtes avec sa famille mais a du lui aussi se dépêcher de regagner le Royaume-Uni pour ne pas être bloqué, à la frontière. A la gare du Nord, de nombreux passagers s’attendaient à ce que la suspension des liaisons ferroviaires dure plus de 48 heures. "On est obligés de prendre le dernier train le dimanche soir et de changer nos billets à la dernière minute, c'est un peu dommage".

À écouter également dans ce journal

Faits- divers - Une cinquantaine de gendarmes fouillaient le 20 décembre un large périmètre autour de l'habitation de Delphine Jubillar disparue dans la nuit de mardi à mercredi de son domicile à Cagnac-les-Mines (Tarn), a-t-on appris auprès du parquet.

Coronavirus- Le Conseil d'Etat doit statuer aujourd'hui concernant la date de rouverture des cinémas et des théâtres.

Consommation- La nouvelle augmentation du prix de l'électricité (+2,4%) du 1er février 2020 ne sera pas la dernière. En effet, la gouvernement a confirmé une nouvelle augmentation de 1,54% au 1er août 2020.