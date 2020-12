publié le 21/12/2020 à 08:51

Comme plusieurs autres pays la semaine dernière, la France a temporairement coupé ses liens avec le Royaume-Uni. Jusqu'à mardi, au moins, aucun passage de la frontière ne sera possible, quel que soit le moyen de transport, pour éviter que la nouvelle souche du Covid-19 qui frappe le sud de l'Angleterre ne se répande.

Sur RTL, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal tient à clarifier ce lundi la situation des Français résidant outre-Manche qui souhaiteraient passer les Fêtes en France. "Nous avons dû prendre une décision difficile, qui s'imposait au regard de la circulation de cette variante de la Covid-19", explique-t-il.

"Nous avons suspendu tout passage de la frontière pendant 48 heures, poursuit-il, temps utile pour une coordination européenne et la mise en place d'un protocole pour permettre à nos concitoyens qui avaient prévu de passer les Fêtes avec leur famille de rentrer en garantissant les conditions de sécurité sanitaire."

La solution s'appuiera nécessairement sur la réalisation d'un test avant de partir. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, sur RTL





"Je leur dis que nous les invitons à aller se faire tester dès que possible, la solution s'appuiera nécessairement sur la réalisation d'un test avant de partir", assure-t-il.

Selon les scientifiques qui ont analysé cette nouvelle souche du virus, les tests PCR sont toujours sensibles sur cette variante et restent fiables. "Les chercheurs analysent cette variante, on a déjà les informations des chercheurs anglais qui nous disent que cette souche présente le même tableau clinique", précise Gabriel Attal.

"Il n'y a pas beaucoup de changement, mais il est plus contagieux, il circule plus vite. Un virus mute régulièrement, les recherches sont toujours en cours, mais on doit avoir une vigilance absolue, car cette mutation est considérée plus contagieuse." En France, aucune trace de cette nouvelle variante n'a pour l'heure été détectée. Des cas ont été identifiés au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie.

Plusieurs milliers de routiers français bloqués en Angleterre

Depuis la décision de la fermeture des frontières dimanche, plusieurs milliers de routiers français sont en attente de pouvoir passer. La fédération nationale des routiers craint une paralysie complète du réseau. "Nous sommes conscients de leur situation, assure Gabriel Attal. L'objectif est qu'ils puissent passer la frontière le plus vite possible, dès que la coordination européenne et qu'un protocole sanitaire renforcé auront été bâtis dans les prochaines heures."

L'alerte du Royaume-Uni a été lancée mi-décembre, mais la souche du virus en question a été détectée depuis le mois de septembre. "Dès que nous avons eu les premières alertes des autorités britanniques, explique le porte-parole du gouvernement, nous avons mis en alerte notre système sanitaire, nous avons pris des mesures et mis en place les protocoles qui s'imposent."