Brexit : pourquoi les échéances ne sont-elles pas tenues ?

publié le 14/12/2020 à 10:39

Les négociations post-Brexit devaient s'achever ce dimanche 13 décembre, mais finalement Boris Johnson et Ursula von der Leyen ont décidé de jouer les prolongations. On peut se demander à quoi sert de fixer des dates butoirs pour ne pas les respecter et surtout, combien de temps va durer ce dénouement. En fixant des échéances qui ne sont jamais respectées, on joue à se faire peur en espérant que celui d'en face finisse par craquer.

Des deux côtés de la manche, on n'arrête pas de dire que le "no-deal" est le plus probable, mais jusqu'à présent, entre coups de bluff et dates butoirs non-tenues, les négociations se sont poursuivies. Personne n'a envie d'endosser la responsabilité d'un échec lourd de conséquences économiques. Il reste un peu plus de 15 jours pour trouver la solution qu'on n'a pas trouvée en plusieurs mois.

Comment concilier des Britanniques qui veulent une liberté commerciale totale et des Européens qui entendent protéger leur marché unique ? Sans accord commercial au 31 décembre, les échanges du Royaume-Uni avec l'Union européenne, se feront selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire avec des droits de douane. Un choc qui incite à réfléchir avant toute décision définitive.