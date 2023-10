Les infos de 12h30 - Attaque du Hamas sur Israël : ce que l'on sait des Français portés disparus

8 Français sont morts et 20 disparus dans l'attaque du Hamas en Israël. Certains Français ont probablement été enlevés. Ce bilan est très provisoire, d'abord parce que l'armée israélienne continue de découvrir des corps ce mercredi matin encore, tout près de la bande de Gaza. Et puis, l'identification de certaines victimes, notamment ceux de la rave-party, prend du temps. Des prélèvements ADN sont souvent nécessaires dans une zone longtemps inaccessible à cause de la possible présence de combattants du Hamas. On sait que deux Français ont disparu dans cette rave-party : Céline, originaire de Lyon, jeune maman d'un bébé de six mois, et Dan, natif de Marseille, âgé de 25 ans.

On est toujours aussi sans nouvelles de Carmela et de sa petite fille Noya, 13 ans. Rien non plus pour Eitan, 12 ans, dont le visage continue de circuler sur les réseaux sociaux. Sa famille, avec qui nous sommes en contact, affirme qu'il a été enlevé à moto, mais sa grand-mère n'a plus beaucoup d'espoir, plus de trois jours après sa disparition vers la bande de Gaza, de le revoir vivant.

On sait que deux enterrements ont déjà eu lieu : celui de Benjamin, qui a longtemps vécu en Essonne avant de quitter la France il