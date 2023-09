RSA sous conditions : quel bilan peut-on tirer de l'expérimentation ?

La réforme du RSA (revenu de solidarité active) est au cœur du projet de loi pour le plein-emploi examiné par l'Assemblée à partir du lundi 25 septembre 2023. Et les débats s'annoncent houleux.

Elle impose un minimum de quinze heures d’activité hebdomadaires aux bénéficiaires de l'allocation. Depuis avril 2023, dix-huit départements expérimentent le nouveau parcours d’accompagnement "RSA sous conditions" pour aider les bénéficiaires à remettre un pied dans le monde professionnel.

Comment peut-on vivre avec 607,75 euros par mois (911,63 euros pour un couple sans enfant) ? Le RSA est-il une trappe vers la pauvreté et l’assistanat ? Y a-t-il une vraie recherche active pour revenir sur le marché de l’emploi ? Il y a près de 2 millions d’allocataires du RSA en France : des jeunes célibataires, des mères isolées avec des enfants, etc. C’est-à-dire qu’il y a au moins 4 millions de Français qui dépendent directement de cette aide.

Le projet de réforme du RSA a été très décrié au départ car il implique des heures d'activité ou de formation par semaine en échange de ce suivi personnalisé. Est-ce que ce nouveau dispositif fonctionne ?

"Les allocataires du RSA sont beaucoup mieux suivis par Pôle Emploi. À Épinal, les conseillers qui participent à l'expérimentation vont passer de 250 à 50 demandeurs d'emploi à suivre, exclusivement des allocataires du RSA", explique Nerissa Hemani, journaliste au service société de RTL.

