Attaque du Hamas sur Israël : ce que l'on sait de l'enfant français de 12 ans porté disparu

Eitan, jeune franco-israélien, est porté disparu depuis plus de 3 jours.

Au moins quatre Français ont été tués dans l'attaque du Hamas en Israël et 13 sont toujours portés disparus, selon un nouveau bilan communiqué par le Quai d'Orsay, ce mardi 10 octobre. Parmi les Français dont on est sans nouvelle figure un enfant de 12 ans. Eitan, un Franco-israélien, se trouvait dans la maison familiale avec ses parents et ses deux sœurs lorsqu'ils ont été attaqués.

Leur maison est située dans la région de Nir Oz, tout près de la bande de Gaza. Dans une interview accordée à nos confrères de i24, sa tante raconte que l'enfant et son père ont été emmenés sur une moto. Sa mère, française également, et ses deux sœurs ont aussi été embarquées, mais elles sont parvenues à s'échapper.

Depuis, il n'y a plus aucune trace de l'enfant et de son père. Dans un post Facebook où elle appelle à l'aide, la tante d'Ethan publie des photos du jeune garçon, cheveux noirs, le regard malicieux, dans les bras de son père. Le Quai d'Orsay considère comme très probable l'enlèvement de l'enfant. Le bilan, lui, s'est alourdi. Les attaques du Hamas ont fait plus de 900 morts côté israélien, selon le gouvernement.



