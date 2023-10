INVITÉ RTL - Israël : "On n'arrêtera pas tant que le Hamas n'est pas à quatre pattes et la tête coupée", assure un député israélien

Des soldats israéliens près de la frontière avec Gaza, deux jours après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le lundi 9 octobre.

Les scènes d'horreur, de bébés enlevés, tués, de familles déchirées, ébranlent le monde depuis 5 jours et l'attaque de l'organisation terroriste du Hamas en Israël. "Le choc est terrible. Après le choc, vient le deuil, viendra la colère mais aussi cette solidarité. C'est du jamais-vu. Du jamais-vu depuis 1948 et la création de l'indépendance d'Israël", dit sur RTL le député israélien du Likoud Boaz Bismuth ce mercredi 11 octobre.

Le député confirme la mort de bébés. "C'est le genre de choses que vous pensez inconcevables. Des corps ont été mutilés, des jeunes filles ont été sauvagement abusées, des soldats ont eu leur tête déchiquetée. Ces images, ces bébés assassinés, ces vieilles dames kidnappées... Ce qui était acceptable hier n'est plus acceptable aujourd'hui. (...) On ne pourra pas arrêter tant que le Hamas n'est pas à quatre pattes et qu'on lui coupe la tête", ajoute-t-il.

"Cette guerre contre le Hamas c'est aussi votre guerre parce que des sauvages comme ça ne doivent pas vivre dans un monde que l'on veut pour nos enfants. C'est aussi la guerre de la France, des États-Unis... Mais on va la faire nous, il va y avoir un résultat concret", assure le député sans vouloir "rentrer dans les détails de ce que notre armée va faire, notre armée est forte".

L'armée israélienne parle dans son dernier bilan d'une cinquantaine d'otages, le Hamas de son côté en évoque une centaine. "On ne fait jamais une croix sur la vie humaine quelconque. Israël fera tout pour ramener ces mamies, ces jeunes filles, ces bébés. Déjà trop de sang civil a été versé", conclut Boaz Bismuth.