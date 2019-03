publié le 11/03/2019 à 08:22

Un appel a été publié ce matin dans Libération. Une centaine de personnalités, des artistes, des politiques, mais aussi des magistrats, réclament le rapatriement des enfants des djihadistes français retenus en Syrie.



Parmi eux, le neveu de Sabrina, âgé de 3 ans et une petite fille de 5 ans que sa sœur a pris en charge après le décès de ses parents. Au micro de RTL, la jeune femme fait part du récit de sa sœur, témoignant des conditions difficiles dans lesquelles vivent les jeunes enfants : " (...) ils sont à 15 dans une tente (...) elle m'a dit ils ne peuvent même pas jouer en fait, elle m'a expliqué que ça faisait deux mois qu'ils ne s'étaient pas lavés", poursuit-elle.

Sabrina évoque ensuite la famille de la petite fille qui l'attend sur le sol français. Submergée par l'émotion, elle raconte le drame terrible dont la fillette a été témoin, "restée pendant des heures autour des cadavres", appelant à l'aide après avoir perdu sa mère, son père et sa petite sœur dans un bombardement. "Je ne comprend pas pourquoi on rapatrie pas ces enfants là, (...) qui ont rien demandé, ils sont innocents de tout", ajoute Sabrina, qui précise le danger de laisser les captifs aux mains de l'État Islamique.

Actuellement 33.000 femmes et enfants sont détenus au camp d'Al Hol. Soit trois fois plus qu'il y a 2 mois.

À écouter également dans ce journal

Après la Chine, l'Ethiopie immobilise tous ses boeing 737 Max. C'est ce type d'appareil qui s'est écrasé hier, quelques minutes après le décollage avec à son bord 157 personnes dont 9 Français. Deuxième crash en 6 mois pour un avion pourtant tout récent.



La République en Marche et le Rassemblement National toujours au coude à coude dans les sondages. À deux mois et demi des européennes, à peine 2 points séparent les deux partis si l'on en croit cette enquête Harris Interactive que vous a révélé dimanche RTL.



Après deux semaines d'hospitalisation en suisse, Abdelaziz Boutefflika a regagné hier l'Algérie. C'est en tout cas ce qu'indique la présidence. Pas de quoi calmer la contestation sur place, une nouvelle manifestation est prévue demain.



Situation toujours très tendue aussi au Vénézuela. Plus de 3 jours maintenant que le pays est plongé dans le noir, victime d'une gigantesque panne de courant. L'opposant Juan Guaido réclame l'état d'urgence.