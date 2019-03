publié le 09/03/2019 à 05:41

Enceinte de neuf mois, Shamima Begum demandait à revenir au pays avec son enfant. La jeune femme de 19 ans, née en Grande-Bretagne, avait rejoint le groupe Etat islamique (EI) à l'âge de 15 ans. Son bébé est mort en Syrie, selon les Forces démocratiques syriennes.



Originaire de l'est de Londres, Shamima Begum avait donné naissance à son troisième enfant dans un camp de réfugiés du nord-est de la Syrie après avoir fui le dernier réduit de l'EI à Baghouz. Elle avait été déchue en février de sa nationalité britannique pour des "raisons de sécurité".

Dans un entretien au Times mi-février, Shamima Begum, alors enceinte de neuf mois, confiait vouloir simplement "vivre tranquillement avec (s)on enfant". Son fils aurait péri des suites d'une pneumonie, a avancé la BBC en évoquant un certificat médical. Ses deux précédents enfants, nés après son départ vers la Syrie, sont décédés de maladie et de malnutrition.

"Un manque de sensibilité et d'humanité"

"Il est contraire au droit international de rendre une personne apatride, et maintenant un enfant innocent est mort du fait qu'on ait déchu une Britannique de sa citoyenneté. C'est un manque de sensibilité et d'humanité", a réagi sur Twitter Diane Abbott, députée et figure de l'opposition travailliste.



Le cas de Shamima Begum illustre le dilemme auquel sont confrontés les pays occidentaux au sujet d'un éventuel rapatriement de leurs ressortissants ayant rejoint l'EI en Irak et en Syrie.