publié le 10/03/2019 à 18:00

La République En Marche et le Rassemblement national restent au coude à coude, selon un sondage Harris Interactive pour RTL, Le Figaro et LCI. Les chiffres ont peu évolué depuis le mois dernier : un petit point de plus pour le parti de Marine Le Pen, à 20%, derrière la liste de La République En Marche à 22%. À noter que ces intentions de vote ont été effectués dans l'hypothèse d'une liste "gilets jaunes" (créditée de 3% des intentions de vote).



Derrière, François-Xavier Bellamy pour Les Républicains, grignote un petit point à 13%. Puis, viennent les Insoumis toujours en dessous de la barre des 10%, tout commet la liste des Verts en cinquième position.

Pas de grand mouvement donc. Même si Les Français continuent à s'intéresser à la campagne à une forte majorité, ils prêtent davantage attention au projet qu'à la tête de liste qui l'incarne, ce qui pourrait expliquer le peu de précipitation d'Emmanuel Macron à choisir la sienne.

Mais ce vote des européennes conserve une forte connotation nationale qui peut inquiéter le chef de l'État. En effet, d'après notre enquête, 46% des Français entendent utiliser leur vote pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la politique du gouvernement. C'est quatre points de plus en un mois.