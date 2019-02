publié le 24/02/2019 à 15:45

En Syrie, l'ultimatum touche à sa fin. Les combattants de Daesh et leurs familles n'ont plus que quelques heures à peine pour se rendre et ainsi quitter le demi-kilomètre carré qu'il leur reste. Une petite zone assiégée depuis plusieurs jours par la coalition internationale. Ensuite, une dernière offensive sera menée pour donner le coup de grâce au califat autoproclamé de l'État Islamique.



Parmi les nombreuses personnes qui acceptent de sortir, les femmes sont majoritaires. Elles sont même des centaines, toutes recouvertes de la tête au pied d'un long voile noire. On ne voit que leurs yeux. Accrochées à elles, leurs enfants, la plupart sont très jeunes.

L’ambiance est particulièrement tendue, il fait froid et la pluie n'est pas loin. Une situation qui provoque forcément certaines colères. Une femme, d’origine allemande, crie à un soldat de la laisser monter dans un camion. Cela fait 24 heures qu'elle attend. "On a juste nos vêtements et nos enfants et ils nous laissent dehors comme des animaux, il n’y a pas de toilettes, rien. Et le soir, on doit se battre entre nous pour trouver quelque chose pour se couvrir", explique-t-elle.

Elle poursuit : "Les enfants sont effrayés, ils viennent juste d’échapper aux bombardements. Ils disent qu’on a des armes et des explosifs mais c’est pas vrai, c’est pas vrai", explique-t-elle.



Les hommes tenus à l'écart

Les femmes sont fouillées rapidement, une habitante de Baghouz n'en revient pas d'avoir réussi à sortir de la ville assiégée. Désorientée, elle tient une couverture à la main. Son fils, à ses côtés, mange des spaghettis crus. "Il y a des frappes tout le temps, toutes les maisons sont détruites. Mon mari a été tué il y a un mois dans un bombardement. Je ne sais pas où on nous emmène. Vous savez vous où nous emmène tous ces camions ?", demande-t-elle.



Ces camions partent tous dans un camp à six heures de là. De leur côté, les hommes sont tous retenus à l'écart et seront ensuite transportés vers un endroit tenu secret où ils seront enregistrés et interrogés.

