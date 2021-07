Coronavirus : l'Algérie supprime la quarantaine à l'entrée de son territoire

Malgré une hausse des cas de contamination au coronavirus, les voyageurs entrant en Algérie ne devront plus effectuer de quarantaine, ont annoncé les autorités algériennes ce lundi 26 juillet.

"Sur instruction du président de la République (...) l'obligation du confinement sanitaire de cinq jours a été levée", a indiqué le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane dans une note adressée au gouvernement. Datée du 25 juillet, celle-ci précise que "les voyageurs doivent présenter un test PCR de moins de 36 heures et se soumettre à un test antigénique à l'arrivée".

La quarantaine de cinq jours lors de l'entrée sur le territoire algérien était en place depuis le 1er juin. Les voyageurs devaient s'isoler dans un hôtel payé au moment de l'achat des billets. Plusieurs témoignages publiés dans les médias locaux faisaient état de mauvaises conditions d'accueil dans certains des établissements sélectionnés.

L'Institut Pasteur prévoit un taux du variant Delta "supérieur à 90% dans les semaines à venir"

Cette décision survient le jour même où un nouveau record d'infections au covid-19 a été enregistré, avec 1.505 cas en 24 heures. Face à ce regain épidémique, les autorités algériennes ont annoncé de nouvelles mesures restrictives dimanche, interdisant notamment l'accès à certaines plages. La campagne de vaccination, qui a pris du retard, devrait également être accélérée.

En outre, le ministère des Affaires religieuses a décidé ce lundi 26 juillet de fermer à nouveau les mosquées dans les 35 préfectures les plus touchées sur les 58 que compte le pays. Les édifices religieux avaient rouverts au mois de février après plus d'un an de fermeture. Pour l'heure, les frontières aériennes restent ouvertes.

Au total, l'Algérie a officiellement recensé 163.660 cas, pour 44 millions d'habitants, dont 4.087 décès. Néanmoins, ces chiffres, en particulier ceux des décès, ne reflèteraient pas la réalité d'après des témoignages de professionnels de la santé rapportés par des médias.

Dimanche, l'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé sur sa page Facebook qu'au "15 juillet, le variant Delta avait supplanté tous les autres variants circulant jusque-là, représentant 71% des virus en circulation". L'Institut prévoit "un taux supérieur à 90% dans les semaines à venir".