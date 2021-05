Coronavirus : à quels pays la quarantaine pour entrer en France a-t-elle été étendue ?

et AFP

publié le 14/05/2021 à 16:52

Douze pays étaient déjà soumis à de telles restrictions. Les voyageurs en provenance de quatre pays supplémentaires, la Colombie, le Costa Rica, l'Uruguay et Bahreïn, devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France à partir du dimanche 16 mai. Une décision prise en raison de la circulation de l'épidémie de coronavirus dans ces États, a annoncé Matignon ce vendredi.

"Alors que la situation épidémique s'améliore sur le territoire national, la propagation du virus dans certains pays, et en particulier de plusieurs variants d'intérêt faisant craindre un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement vaccinal, impose un renforcement des mesures de contrôle des arrivées depuis ces pays", a justifié Matignon dans son communiqué.

Comme pour les voyageurs revenant des autres pays à risques, les forces de l'ordre pourront vérifier de manière inopinée leur présence sur leur lieu de quarantaine et leur infliger une amende de 1.000 à 1.500 euros en cas d'absence.

Les conditions d'embarquement aussi renforcées

"La liste des motifs et des catégories de personnes autorisées à venir en France est restreinte" pour l'essentiel, aux seuls ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, et aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France.

Le dispositif de test avant l'embarquement est, lui, "renforcé, en imposant un test PCR négatif de moins de 36 heures (au lieu de 72 heures), ou un test PCR négatif de moins de 72 heures accompagné d'un test antigénique négatif de moins de 24 heures", a aussi précisé Matignon.

Les premières quarantaines obligatoires avaient été mises en place à partir du 24 avril pour l'Inde, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud, avant d'être étendues à sept autres pays le 8 mai dernier : la Turquie, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan, le Népal, les Émirats arabes unis et le Qatar.