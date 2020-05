Coronavirus aux États-Unis : première sortie de Joe Biden depuis deux mois

publié le 26/05/2020 à 07:56

C'est une grande première aux États-Unis depuis le début du mois de mars, le candidat démocrate Joe Biden a fait sa première sortie politique. Jusqu’à présent, l'ancien vice-président, âgé de 77 ans, était resté confiné chez lui à Wilmington, dans le Delaware. Son équipe a monté un studio de télévision devant sa bibliothèque, où il a tenté de faire campagne à distance, en tenant des réunions publiques par vidéo qui n’ont pas intéressé grand monde, et en intervenant dans des émissions de télévision et de radio depuis chez lui.

Certains démocrates disent cependant que cette campagne confinée a été une bénédiction inattendue car jamais Joe Biden n’aurait pu concurrencer le tapage et le spectacle des meetings trumpistes eux aussi annulés. Des pro Biden pensent que cette campagne plus intime, à distance, par écran et avec la gravité de la crise sanitaire et économique, mettent en valeur les qualités du candidat à la Maison Blanche que sont l’empathie, la chaleur, l’écoute et la compassion.

Cette campagne a aussi mis en lumière certains de ses défauts et notamment sa capacité à être mal compris. Les soutiens de Donald Trump se font un plaisir de relayer ses "gaffes" sur les réseaux sociaux et la plus embarrassante s'est déroulée vendredi 22 mai , en direct dans une matinale radio très écoutée par la communauté noire. Le candidat démocrate a conclu en disant "si vous avez un problème pour savoir si vous êtes pour moi ou Trump, alors vous n’êtes pas noir".

Cette phrase lui a valu une vague de critiques dans le pays. C’est idiot, tout aussi idiot que quand le président Donald Trump avait dit récemment la même chose à propos des Juifs. La campagne Trump et FOX News ont fait tout ce qu’ils ont pu pour donner de l’écho à ces propos, et Joe Biden a dû rapidement s’excuser. Pendant ce temps là, le président Trump continue à accuser un présentateur d’une matinale télé de meurtre, jour après jour, mais ça n’émeut plus grand monde.

Une sortie mise en scène pour le "Memorial Day"

Ce lundi 25 mai, Joe Biden est donc apparu pour la première fois lors d'une sortie surprise, mais soigneusement mise en scène. Muni d'un masque noir aux côtés de son épouse, il l'a fait alors que Donald Trump refuse d'en porter un en public. Cette sortie s'est produite à l’occasion du "Memorial Day", le jour du souvenir du sacrifice des combattants américains. Le fils aîné de Joe Biden, aujourd’hui décédé, s’était par ailleurs battu en Irak.

Le candidat démocrate, fervent catholique, a fait le signe de croix en public, au moment où le président tempête pour que toutes les églises rouvrent, il courtise l’électorat chrétien.

Donald Trump sait qu’il a perdu des points dans les sondages chez les électeurs les plus âgés, qui ont voté pour lui en 2016, mais qui sont désormais plus nombreux à soutenir Joe Biden, 77 ans. Face à cela, la campagne Trump s’acharne à dépeindre son adversaire en vieillard sénile.