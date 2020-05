États-Unis : Biden regrette ses propos sur les électeurs noirs de Trump

publié le 23/05/2020 à 05:47

Joe Biden fait son Mea culpa. Le candidat démocrate à la Maison Blanche a été accusé de racisme ce vendredi 22 mai, après avoir dit à un animateur radio qu'il n'était "pas Noir" s'il songeait à voter pour Donald Trump à l'élection présidentielle. Des propos "fâcheux" selon l'ancien vice-président américain qui a exprimé ses regrets.



"Je n'aurais pas dû être aussi désinvolte", a t-il déclaré. "Personne ne devrait avoir à voter pour un parti sur la base de sa race, sa religion, ses origines", a insisté l'ancien bras droit de Barack Obama, selon les journalistes ayant assisté à son appel à une organisation promouvant le développement économique des Afro-Américains, la "National Black Chamber of Commerce".

La polémique avait éclaté à la suite d'une interview de Biden lors de l'émission populaire de radio new-yorkaise "The Breakfast Club". "Vous avez plus de questions? Je vais vous dire, si vous avez un problème pour décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n'êtes pas Noir", a lancé le candidat démocrate à la fin de l'interview diffusée ce vendredi. L'équipe de Donald Trump a qualifié cet échange de "dégoûtant" sur Twitter, et le fils du milliardaire républicain, Donald Trump Junior, affirmé que Joe Biden avait "une mentalité raciste dégoûtante et déshumanisante".