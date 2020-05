Coronavirus aux États-Unis : au moins 36.000 vies auraient pu être sauvées

publié le 21/05/2020 à 20:11

C'est un constat qui fait froid dans le dos. Une étude épidémiologique de l'université de Columbia montre que si les mesures de distanciation sociale avaient été prises seulement une semaine plus tôt, le dimanche 8 mars, au moins 36.000 vies auraient été sauvées aux États-Unis entre cette date et le dimanche 3 mai.

Si l’Italie était déjà en confinement le 8 mars, le président américain Donald Trump tweetait le lendemain, lundi 9 mars, "Rien n'est fermé, la vie et l'économie continuent (...) il y a 546 cas confirmés de coronavirus, avec 22 décès. Pensez à ça !".

Dans cette étude, ce n’est pas seulement la réaction de Donald Trump qui est en cause, mais aussi celles du gouverneur et du maire de New York, qui ont attendu quelques jours pour fermer les écoles et l'ensemble des lieux publics.

Pour rappel, les États-Unis sont le pays le plus durement touché au monde par l'épidémie de coronavirus avec 94.933 décès dus à la Covid-19, lors du dernier bilan établi ce jeudi 21 mai. Plus d'un million et demi d'Américains ont également été testés positifs.