Arctique : 2019, l'année où les États-Unis ont voulu racheter le Groenland

publié le 31/12/2019 à 11:39

Cette année, vous êtes peut-être passé à côté de ce coup d'éclat de la Russie. Pour la première fois en 2019, le ministère de la Défense a autorisé pour la première fois la presse à se rendre sur une base russe située au-delà du cercle polaire, dans l'archipel de Nouvelle Sibérie. Elle rassemble plus de 6.000 militaires aux frontières du pôle Nord, avec armes et canons, prêts au combat, logé dans des anciennes bases soviétiques rongées par la glace.

"Il y a déjà une quinzaine d'année, la Russie a fixé au sol, sur le plateau continental immergé, d'immenses drapeaux, parce que quand les glaces auront fondu, on verra que cela appartient à la Russie", explique Frédéric Encel, géopolitique. "Cela est motivé par une fonte des glaces prématurée par rapport à ce qu'on croyait, et donc l'ouverture pour la première fois de la grande route du Nord-est."

La grande route du Nord-est, une appellation de navigateur pour une route maritime reliant l'océan Pacifique à l'océan Atlantique par le Grand-nord, est aujourd'hui praticable grâce à la fonte des glaces. La voie du Nord-est permet à des portes-conteneurs de se rendre en Asie deux fois plus rapidement qu'en passant par la Méditerranée.

Le réchauffement climatique a donné faim à la Russie. Les fonds marins de l'Arctique sont un coffre-fort de richesses naturelles. On y trouve du pétrole, du gaz, du charbon, de l'or, du zinc... Le frigo économique a les portes grandes ouvertes et toutes les nations ayant un vis-à-vis avec l'Arctique veulent en profiter.

Nouvelle guerre froide mais acteurs traditionnels

Tous les États, et la France aussi. Notre pays n'a pas de frontières directes avec l'Arctique, mais nous faisons partie de l'Union européenne, et grâce à la Scandinavie, notamment la Finlande, notre regard est porté vers le Grand-Nord. La France a donc un rôle à jouer, et cela nous concerne tout particulièrement.

Nouvelle guerre froide mais acteurs traditionnels puisque les Américains sont les principaux rivaux des Russes dans la région, ce qui a donné lieu à une drôle d'info en été : "Nous ne sommes pas à vendre", un avertissement adressé par le Groenland à Donald Trump. Il voulait racheter au Danemark ce territoire qui donne accès au Grand-Nord.

Cette envie américaine n'est pourtant pas nouvelle. "Dès les années Roosevelt, les États-Unis avaient émis l'idée de proposer au Danemark le rachat de tout ou partie du Groenland, rappelle Frédéric Encel. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis avaient acheté à l'Empire russe tsariste l'Alaska, qui recèle d'espaces aurifères et pétrolifères qui font regretter amèrement cette cession aux Russes."

Désormais, la caserne a remplacé l'igloo. Qui finira par contrôler les richesses de l'Arctique ? Seul vainqueur pour l'instant, le réchauffement climatique.