publié le 19/11/2019 à 11:31

Un coffre-fort de glace pour protéger les archives informatiques de la planète pendant au moins 1.000 ans. Que restera-t-il en 3019 de tout ce que nous écrivons aujourd'hui sur nos ordinateurs ? Comment conserver notre savoir ? On va pouvoir le protéger près du pôle Nord, sur l’île norvégienne du Spitzberg.



C'est d'ailleurs le même endroit où sont déjà conservées des semences agricoles du monde entier comme le blé, les tomates ou toutes les graines vivrières de la planète. Le tout dans un bunker à 250 mètres sous terre, sous la glace, sur une île norvégienne.

Dans 1.000 ans, il y aura sans doute toujours des ordinateurs mais pour lire les archives d'aujourd'hui, il faudra avoir les bons logiciels. Imaginez un historien en 3019 qui essaie d'écouter les archives de RTL... Des milliers de logiciels et de base de données vont donc être enfermés en Arctique puisque les disques actuels, CD, clés USB, disques durs s’abîment avec le temps, l'humidité et la chaleur. Le seul moyen de les conserver longtemps, c'est le frigo.

Les données conservées sur des films en polyester

Si les archives papiers résistent plutôt bien au temps, c'est moins le cas pour les disquettes informatiques. On peut lire aujourd'hui des textes écrits sur papier il y a plus de 1.000 ans, mais pour des archives sur CD achetés il y a 10 ans, certaines données ont déjà pu disparaître.

Aujourd'hui, toute une partie de la connaissance mondiale n'est plus sur papier mais stockée sur des médias éphémères. C'est la mission du GitHub Archive Program pour préserver des logiciels et des données pendant . 000 ans. Mais sur quoi ces données vont-elles être stockées ? Sur des films en polyester. A condition d’être préservées de l’humidité et des changements de températures.

Et Microsoft, qui s'est associé au projet, va graver d'autres types d'archives, notamment toutes les archives nationales des États qui le souhaiteront. Elles seront gravées au laser sur du verre de silice, qui résiste à tout. Le tout enfoui dans ce coffre fort de glace, en Norvège, qui est une ancienne mine de charbon.