Groenland : un lac se vide en quelques heures devant des scientifiques

publié le 03/12/2019 à 23:29

Les images sont surprenantes. Au Groenland, des chercheurs ont observé, en temps réel grâce à un drone, un lac se vider en quelques heures dans de profondes crevasses. Un phénomène naturel qui pourrait devenir récurrent.

L'équipe de glaciologues de Scott Polar Research Institute, de l’université britannique de Cambridge, a pu observer en juillet 2018, le glacier Store dans l'ouest du Groenland. Le lac qui s'y trouvait s'était alors vidé de deux tiers en cinq heures. Près de cinq millions de litres ont alors été engloutis dans le sol. Les images du drone de l'équipe de scientifiques montrent un grand ovale bleu foncé se rétrécir en un plus petit cercle bleu clair.

La couche de glace au Groenland peut atteindre un kilomètre d'épaisseur. Pendant l'été, une partie de la surface fond et crée des lacs. Ceux-ci trouvent parfois des failles dans la glace et, sous la pression, agrandissent la faille et créent un énorme trou jusqu'à la base de la calotte glaciaire.

Un événement de plus en plus fréquent ?

Ce phénomène pourrait devenir plus fréquent avec le réchauffement climatique. "Avec le changement climatique au Groenland, on voit plus de lacs, plus grands et plus hauts dans les parties plus froides de la calotte. Et on voit que certains de ces lacs commencent à se vider", a expliqué Tom Chudley à l'AFP. "Le volume de lacs se drainant va potentiellement augmenter dans des endroits nouveaux que nous ne connaissions pas auparavant", a-t-il ajouté.