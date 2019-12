Réchauffement climatique : Mike Horn dresse un constat alarmant du Pôle Nord

publié le 12/12/2019 à 12:12

C'est une expédition qui a failli mal tourner, pour cause de réchauffement climatique. Mike Horn, qui partait en expédition afin de traverser le Pôle Nord, a bien failli vivre un drame et ne jamais en revenir. L'aventurier Sud-Africain, sain et sauf, n'en est pas moins marqué après plusieurs semaines de marche au milieu des neiges et des glaces.

Dans des photos publiées jeudi 12 décembre dans Paris-Match on découvre ses mains et son visage, on comprend alors que les conditions ont été difficiles, mais l'état de la banquise l'a aussi alarmé. Fragilisée par des températures plus chaudes que d'habitude, la banquise menaçait à tout moment de rompre sous ses pieds. Mike Horn est même tombé dans l'eau gelée à plusieurs reprises. Une fois sur le bateau venu à son secours, il raconte avoir été choqué par le changement climatique dans l'Arctique.

Il a ainsi vu les différences avec son précédent voyage, en 2006. "On a pu les remarquer sur chaque centimètre carré de glace", raconte-t-il. "Et puis aucun ours polaire à l'horizon. Nous n'en avons pas vu un seul. Pourtant c'est leur territoire, c'est là qu'ils vivent. Nous devons changer notre manière de vivre. On doit faire gaffe", conclut-il.