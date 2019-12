publié le 18/12/2019 à 18:36

Philippe Martinez était cet après-midi du mercredi 18 décembre dans le bureau d'Édouard Philippe à qui il a dit qu'"il ne fallait plus traîner" pour trouver une solution à la crise. Le secrétaire général de la CGT. "Quand on est maltraités comme sont maltraités les grévistes, quand certains ministres jettent de l’huile sur le feu, et bien les exigences qui auraient pu être réglées rapidement prennent plus de proportions", indique-t-il sur RTL.

La CGT-RTE a coupé le courant à des dizaines de milliers de foyers. Des cliniques, une caserne de pompiers, se sont notamment retrouvées privées d'électricité. "Le gouvernement doit prendre ça comme un premier avertissement car il s'expose à des coupures plus massives", ont déclaré des syndicalistes.

"Les coupures de courant sont ciblées mais il peut arriver que des habitants autour en subissent les conséquences et c'est regrettable", réagit Philippe Martinez, qui dit "approuver" ces méthodes.