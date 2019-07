VIDÉO - Un sous-marin rempli de cocaïne intercepté au large du Pacifique

publié le 12/07/2019 à 17:01

Interception en pleine mer d'un sous-marin rempli de cocaïne. Cette scène digne d'un scénario de film a bel et bien été immortalisée le 18 juin par des gardes-côtes américains au large du Pacifique. La séquence diffusée ce 11 juillet sur Twitter par l'U.S Coast Guard (USCG) montre un bateau de l'organisme fédéral de surveillance arraisonner un semi-submersible de narcotrafiquants.

La vidéo aux dizaines de milliers de vues a de quoi impressionner : on y voit les gardes-côtes prendre en chasse le sous-marin situé à quelques mètres de distance du CGC Munro, leur embarcation, hurlant au pilote de s'arrêter. L'équipage du semi-bateau, semi-submersible ne cédant pas, l'un des gardes est contraint de sauter sur le pont apparent de l'appareil, forçant son capitaine à se rendre.

À bord, une grande cargaison de cocaïne est retrouvée empaquetée. Au total, cinq hommes ont été livrés à l'Agence américaine pour le contrôle des drogues et seront prochainement poursuivis.

L'admiral Karl Schultz précise que CGC Munro est rentré ce jeudi 11 juillet à la base, avec un chargement de 18.5 tonnes de cocaïne et 420 kilos de cannabis saisis entre mai et juin sur 14 navires différents naviguant dans le Pacifique, pour une valeur totale de 505,7 millions d'euros, indique Le Parisien. Le quotidien précise que ce type de petits engins, discrets et pratiques, est prisé des narcotrafiquants latino et sud-américains, car seuls 11% d'entre-eux sont interceptés par l'USCG.