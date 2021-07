Le réseau social TikTok continue d'être une référence en matière de cuisine. Terminez les recettes sur Internet ou dans un livre, avec TikTok tout se réalise en vidéo en moins d'une minute. Des idées de plats simples, étonnants, qui deviennent les stars sur Internet pendant des mois et des mois.

Pour l'été 2021, les cheffes et chefs amateurs ou pros sur TikTok ont dégainé leurs meilleures recettes pour rafraîchir et donner faim à leurs abonnés. Les tendances food sont principalement réalisées à partir de fruits, toujours très prisés pendant la période estivale, mais aussi des gâteaux Oreo et une recette de la street food mexicaine.

Les utilisateurs et utilisatrices de TikTok détaillent en une minute les ingrédients et les étapes de la préparation de leurs plats. Vous n'avez plus qu'à les imiter et vous régaler. Et si vous avez envie de découvrir des recettes d'un chef français, le compte TikTok de Diego Alary, ancien candidat de Top Chef 11 saura vous donner l'eau à la bouche.

1. Les "candy grapes"

Ces bonbons glacés au raisin sont un des "musts" de votre été. La recette est ici présentée par la britannique Courty Lea. Pour la réaliser il vous faut impérativement de la Jell-O, la gelée britannique qui a pu traumatiser certains et certaines en voyage en Angleterre. Saupoudrez vos billes de raisins mouillées, secouez le tout et mettez ensuite au congélateur.

2. Les tacos birria

Comme le précise le média américain Cincinnati, les tacos birria sont un plat typique de la street food mexicaine et sont devenus très tendances vers la fin 2020 avec les vidéos TikTok. Ils sont traditionnellement cuisinés à base de viande de chèvre, mais les recettes sont aussi au bœuf ou au mouton. Le compte Taste of Birria partage une de ses préparations faites à partir d'une petite galette, remplie de viande hachée et assaisonnée avec des oignons crus, entre autres.

3. Les Oreo Sushi

TikTok peut diffuser des recettes originales. C'est le cas de ces Oreo Sushis réalisés à partir des célèbres biscuits à la crème américains, comme l'explique le site de Thrillist. Pas de saumon ou de thé ici, simplement des Oreo où vous devez séparer la crème du biscuit. Cela vous permettra ensuite d'écraser la partie biscuit pour enrouler votre partie fondante. À servir avec une sauce au chocolat pour imiter la couleur de la sauce soja qui accompagne les sushis.

4. Le café glacé

Boisson star de l'été, la recette a récolté plus de 560.000 likes sur le compte TikTok de 7amcoffeeclub qui publie régulièrement des recettes de café glacé avec de la vanille, du chocolat ou encore du caramel. Une boisson simple et qui semble délicieuse quand on regarde les vidéos. Il suffit de préparer votre café, de la rafraîchir avec des glaçons et de la "pimper" en ajoutant par exemple du lait ou du miel.

5. Le mimosa à l'Hawaïenne

Un cocktail pour l'été à déguster avec modération et qui se réalise à partir de prosecco, rhum à la noix de coco, jus d'ananas et de la grenadine. Pour le site Sugar and soul, c'est "léger, sucré, fruité et carrément délicieux". De quoi changer votre apéro qui peut être traditionnellement composé de rosé pendant la période estivale.

6. Salade de melon, mozzarella et jambon cru

Les choses simples sont souvent les meilleures et cette salade est l'une des tendances de l'été repérées sur TikTok. Il suffit de réaliser des billes avec le melon et la mozzarella et d'ajouter du jambon cru autant que vous le souhaitez, comme le dévoile la recette du compte Travel Long island.