Les conseils de Cyril Lignac pour une pana cotta gourmande et acidulée sans gélatine

Clothilde qui habite à Saint-Malo "adore les fraises" et aimerait savoir "comment réaliser une pana cotta gourmande et acidulée".

"La pana cotta, il y a deux manières de la faire", démarre Cyril Lignac. "Soit on la cuit un peu comme un flan, soit on la fait prendre avec un petit peu de gélatine", poursuit le chef qui préfère "la cuire comme une crème brûlée".

Pour démarrer, il faut mettre 40cl de crème à bouillir avec une gousse de vanille. Couper le feu dès que la crème a bien chauffé. Mélanger 4 blancs avec 40g de sucre et versez la crème dessus. On cuit ensuite au four 30 minutes à 120 degrés et cela nous donne "un peu comme une crème brûlée".

Dès que cette crème est bien fraîche, on ajoute dessus des fraises, des framboises que l'on peut écraser avec de l'anis étoilé et votre pana cotta est prête.

