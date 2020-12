Lady Gaga dévoile une collaboration inédite et gourmande avec Oreo

publié le 03/12/2020 à 16:49

Les couleurs acidulées de Chromatica, récent album de Lady Gaga, s'invitent à votre goûter. La chanteuse a lancé une collaboration inédite avec Oreo, la marque des célèbres gâteaux, pour régaler ses fans.

Oreo a dévoilé ces douceurs sucrées sur son compte Instagram, dans la soirée du 2 décembre dernier. Comme le précise Lady Gaga sur Twitter, les biscuits sont des "biscuits Oreo dorés de couleur rose avec de la crème de couleur verte", inspirés de l'univers de Chromatica. De premiers paquets de six Oreo-Chromatica seront mis en vente en janvier prochain, et des "paquets entiers" arriveront plus tard dans l'année 2021, explique le média américain USA Today.

Sorti en mars dernier, Chromatica est un album parfait pour danser chez vous. Une pépite pop dont le titre de Rain on Me avec Ariana Grande a plu aux fans des deux artistes multi-récompensées.