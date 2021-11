Pâtisserie : les astuces de Cyril Lignac pour un fondant au chocolat sans sucre

Louisa qui réside à Mulhouse aimerait la recette "d'un gâteau chocolat type fondant et sans sucre".

"La pâtisserie est beaucoup moins sucrée qu'avant et on peut toujours s'amuser à remplacer le sucre avec du sucre de la noix de coco ou des fruits", explique Cyril Lignac. Pour cette recette, on prend 200 grammes de chocolat noir que l'on fait fondre au bain-marie.

Avec trois œufs battus en omelette on ajoute 40g de farine et 20g de maïzena. "La maïzena va permettre d'apporter de la légèreté", détaille le chef. À côté on peut prendre des pommes vertes , rouges ou Golden que l'on cuit comme une compote avec de la vanille mais sans ajouter de sucres. Laissez mijoter et à l'intérieur de notre gâteau, on verse la compote. Dans un moule, faites cuire à 180 degrés "et finalement ce qui est bien, c'est qu'on va avoir ce côté fruits et chocolat. Cela va cuire ensemble", conclut Cyril Lignac.

